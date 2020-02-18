Выплаты за Александра Головина может получить спортшкола из Новокузнецка

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:36:07+03:00

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Спортивная школа «Металлург-Запсиб» из Новокузнецка обратилась в Российский футбольный союз с просьбой получить солидарные выплаты за полузащитника «Монако» Александра Головина. Ранее с таким же заявлением выступили школы из Калтана и Осинников.

Действительно, спортшколы, где был воспитан звездный футболист, имеют право на процент от суммы его трансфера. Сейчас представители кузбасских учреждений и ФК «Монако» ведут переговоры при посредничестве РФС.

- Мы собрали все документы и заявили о своих правах на компенсацию за воспитание Головина. Если взять паспорт футболиста Головина, который уже сейчас есть в распоряжении РФС, там указаны Осинники и «Металлург-Кузбасс». Мы приложили также паспорт игрока с 2010 года, карточку участника соревнований, а также все приказы по школе, протоколы матчей, заявки и тому подобное. Все эти документы я сохранил, мы направили их в РФС, - ответил корреспондентам РИА «Новости» главный тренер новокузнецкой школы Станислав Рылов.

Отметим, ранее спортивные школы не знали о такой возможности, поэтому не обращались с официальным заявлением. Деньги они хотели бы получить для развития спорта в регионе и решения локальных проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU