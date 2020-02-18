2020-02-18T10:40:18+03:00
Общество

Началось строительство здания налоговой службы за 1 миллиард рублей в Кемерове

В качестве строительной площадки была выбрана территория недалеко от торгового центра «Лапландия»
Яна ПОПОВА
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Началось строительство здания налоговой службы за 1 миллиард рублей в КемеровеНачалось строительство здания налоговой службы за 1 миллиард рублей в КемеровеФото: Ольга Крыльцова
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В Кемерове приступили к строительству здания налоговой службы - уже забита первая свая. На этот масштабный проект был выделен 1 миллиард рублей.

В качестве строительной площадки была выбрана территория недалеко от торгового центра «Лапландия». Общая площадь участка составит 14 на 118 метров. Сейчас рабочие уже приступили к строительству. Так, на месте уже была забита первая свая будущего здания налоговой инспекции.

В торжественном мероприятии приняли участие представители ФНС и замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Также стало известно, что будущему зданию ИФНС России по городу Кемерово присвоен адрес: проспект Октябрьский, 32а. Заказчик здания - ФКУ «Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы», а генподрядчик - АО «Трест «Кемеровопромстрой».

Напомним, ранее сообщалось, что на строительство восьмиэтажного здания в Кемерове планируется направить чуть более 1 миллиарда рублей. Строительство планируется завершить в декабре 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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