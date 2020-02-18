Витаминов захотелось: кемеровчанин украл из киоска апельсины и помидоры
Житель Кемерова наведался в фруктово-овощной ларек за натуральными витаминами. Правда, платить за товар не стал. За это он может лишиться свободы на срок до пяти лет.
31-летний кемеровчанин отправился ночью в фруктово-овощную лавку. Так как ларек был закрыт, мужчина сломал входную дверь, забрался внутрь, а потом вынес оттуда коробку апельсинов и две коробки помидоров. Захватил он заодно и электронные весы и масляный обогреватель. Со всем этим добром горожанин вернулся к себе домой - в общежитие. И тут же продал часть овощей своим соседям.
Однако его поступок не остался безнаказанным. Поврежденную дверь ларька заметила вахтер общежития - и сообщила об этом в полицию. Любителя витаминчиков нашли и задержали. Оказалось, что он причинил ущерб на 26 тысяч рублей.
Часть похищенного - то, что он не успел продать, - вернули законным владельцам. Похитителю же, по данным ГУ МВД России по Кемеровской области, теперь грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU