2020-02-18T10:43:35+03:00
Происшествия

Витаминов захотелось: кемеровчанин украл из киоска апельсины и помидоры

За любовь к овощам и фруктам мужчина может поплатиться свободой
Екатерина РОМАНОВА
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Витаминов захотелось: кемеровчанин украл из киоска апельсины и помидорыВитаминов захотелось: кемеровчанин украл из киоска апельсины и помидорыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель Кемерова наведался в фруктово-овощной ларек за натуральными витаминами. Правда, платить за товар не стал. За это он может лишиться свободы на срок до пяти лет.

31-летний кемеровчанин отправился ночью в фруктово-овощную лавку. Так как ларек был закрыт, мужчина сломал входную дверь, забрался внутрь, а потом вынес оттуда коробку апельсинов и две коробки помидоров. Захватил он заодно и электронные весы и масляный обогреватель. Со всем этим добром горожанин вернулся к себе домой - в общежитие. И тут же продал часть овощей своим соседям.

Однако его поступок не остался безнаказанным. Поврежденную дверь ларька заметила вахтер общежития - и сообщила об этом в полицию. Любителя витаминчиков нашли и задержали. Оказалось, что он причинил ущерб на 26 тысяч рублей.

Часть похищенного - то, что он не успел продать, - вернули законным владельцам. Похитителю же, по данным ГУ МВД России по Кемеровской области, теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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