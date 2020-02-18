Кемеровчанин пытался купить жилье за килограмм героина

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:48:58+03:00

За это его осудили на 11 лет

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К серьезному тюремному сроку приговорен 56-летний житель Кемерова за попытку сбыта наркотиков. При этом запрещенный препарат он планировал не продать, а обменять на комнату в общежитии.

Еще в августе 2018 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного ГУ МВД получили информацию о том, что в регионе готовится сбыт крупной партии наркотиков. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержали и подозреваемого в данном преступлении. За мужчиной организовали наблюдение. Через какое-то время он выдал себя, отрыв сверток, закопанный в землю в лесополосе вдоль трассы Кемерово - Яшкино - Тайга. Злоумышленника взяли с поличным.

- В ходе исследования установлено, что внутри изъятого у подозреваемого пакета находилось около 1 килограмма героина. Задержанный стал фигурантом уголовного дела, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Также следствие установило, что крупную партию наркотика он планировал обменять на комнату в общежитии.

Суд, который рассматривал уголовное дело, назначил кемеровчанину 11 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU