2020-02-18T11:23:19+03:00
Общество

В Кемерове для сохранности дорог ограничат движение большегрузов

О точных сроках рассказали в городской мэрии
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове для сохранности дорог ограничат движение большегрузовВ Кемерове для сохранности дорог ограничат движение большегрузовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Администрация Кемерово опубликовала постановление «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения». Оно вводит ряд запретов на движение большегрузного транспорта по территории города.

Как отмечается в документе, весеннее ограничение будет действовать с 23 марта по 21 апреля, а летнее – с 20 мая по 31 августа 2020 года. В эти периоды большегрузы смогут пользоваться городскими дорогами только с 21.00 до 9.00. А в случае летнего ограничения также при температуре 32 градуса и выше.

В документе также отмечается, что в период временного ограничения движения объезд города Кемерово возможен через город Томск по автомобильным дорогам:

- Р 255 (НовосибирскТомск);

- Р 398 (Новосибирск – Томск);

- 1Р 400 (Томск – Мариинск).

На время ограничений водители могут разместить свой транспорт на специально организованных стоянках и на въездах в город:

-на стоянке автомобильного транспорта на въезде в Кемерово со стороны Мариинска, на противоположной стороне проезжей части от здания Храма-часовни святителя Николая (улица Вахрушева, 8);

-на стоянке автомобильного транспорта на въезде в город Кемерово со стороны города Новокузнецка, у садоводческого некоммерческого товарищества «Яблочко»;

-на стоянке автомобильного транспорта на въезде в город Кемерово со стороны города Новосибирска, у здания гостиницы «Транзит»;

-улице Нахимова (от улицы Вахрушева до улицы Ракитянского);

-улице Терешковой (от границы города Кемерово до улицы 62-й Проезд) вдоль проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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