2020-02-18T13:03:11+03:00
Происшествия

В Кузбассе разносившему пенсии почтальону проломили голову монтировкой

Неизвестный похитил деньги и скрылся
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе разносившему пенсии почтальону проломили голову монтировкой. ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кузбассе разносившему пенсии почтальону проломили голову монтировкой. ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе неизвестный напал на почтальона и нанес ему серьезные увечья. Целью злоумышленника стали пенсии, которые потерпевший разносил в тот день.

Сигнал о произошедшем поступил полицейским из больницы, куда доставили изувеченного мужчину. Врачи диагностировали у него перелом затылочной кости и ушиб головного мозга.

Как позже выяснили стражи порядка, травмы 57-летний почтальон получил в поселке Новый Городок города Белово. На улице на него напал мужчина, ударил металлической монтировкой по голове, а затем похитил пенсии и скрылся.

- В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний наркозависимый житель Кемерова. Злоумышленник скрывался от стражей порядка у родственников, проживающих в Березовском, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Часть денег у злоумышленника удалось изъять. Против него возбудили уголовное дело за разбой. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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