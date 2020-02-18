Почта России прокомментировала случай с нападением на почтальона в Кузбассе
УФПС Кемеровской области прокомментировало инцидент с почтальоном в поселке Новый Городок города Белово. На него напал неизвестный, проломил монтировкой голову и похитил пенсии.
В учреждении отметили, что сейчас сотруднику Беловского почтамта оказывается необходимая медицинская помощь. также сообщается, что инцидент не отразился на клиентах, и все обязательства перед ними выполнены в тот же день в полном объеме.
-Добавим, что происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций, денежные средства компании застрахованы, - добавили в Почте России.
ИСТОЧНИК KP.RU