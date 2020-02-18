18 Февр. 2020 2020-02-18T12:48:34+03:00

Почта России прокомментировала случай с нападением на почтальона в Кузбассе Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Изменить размер текста: A A

УФПС Кемеровской области прокомментировало инцидент с почтальоном в поселке Новый Городок города Белово. На него напал неизвестный, проломил монтировкой голову и похитил пенсии.

В учреждении отметили, что сейчас сотруднику Беловского почтамта оказывается необходимая медицинская помощь. также сообщается, что инцидент не отразился на клиентах, и все обязательства перед ними выполнены в тот же день в полном объеме.

-Добавим, что происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций, денежные средства компании застрахованы, - добавили в Почте России.

ИСТОЧНИК KP.RU