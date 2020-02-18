Директора кузбасской школы обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:28:39+03:00

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В Кузбассе завершено расследование в отношении 36-летней женщины, которая руководила одной из школ Яйского района. Женщину обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, с января 2014 по сентябрь 2018 года она незаконно присвоила бюджетные средства. В этот период она сначала фиктивно трудоустроила в школу своего сына, а в дальнейшем и супруга одной из коллег на должность слесаря. Работу мужчины не выполняли, но зарплата на них исправно перечислялась. Ее-то и присваивала обвиняемая.

-Она подписывала табеля учета рабочего времени и предоставляла их в управление образования для начисления и выплаты заработной платы всем работникам, в том числе и слесарю. В общей сложности за несколько лет обвиняемая заработала мошенническим путем около 109 тысяч рублей, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

О преступной деятельности директора узнали полицейские. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств для того, чтобы дело было передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU