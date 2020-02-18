2020-02-18T13:39:12+03:00
Происшествия

Демоны заставили кемеровчанина совершить преступление

Мужчина ограбил микрофинансовую организацию
Екатерина РОМАНОВА
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Демоны заставили кемеровчанина совершить преступление. ФОТО: кадр видео "Опер-ТВ"Демоны заставили кемеровчанина совершить преступление. ФОТО: кадр видео "Опер-ТВ"
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41-летний кемеровчанин ограбил микрофинансовую организацию. Как оказалось позже, преступление он совершил не по своей воле.

В конце 2019 года в одну из микрофинансовых организаций зашел мужчина. В то время, как другой посетитель собирался выходить из помещения, мужчина подошел к работнице организации, достал кухонный нож и потребовал отдать ему деньги. Женщина достала из сейфа конверт более чем с 35 тысячами рублей и отдала ему.

Мужчина предпринял все возможные меры, чтобы остаться неузнанным. Тем не менее, его личность установили, и вскоре кемеровчанин был задержан. В ограблении микрофинансовой организации он признался, а также заявил, что сделал это не по своей воле.

- Навязчивые мысли, внушаемые голосами, демонами – что надо вот сейчас сделать это, - так объяснил кемеровчанин, что же его толкнуло на преступление.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, за разбой он может лишиться свободы на срок до 10 лет. Сейчас же мужчина, одержимый демоническими голосами, содержится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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