Демоны заставили кемеровчанина совершить преступление

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:39:12+03:00

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41-летний кемеровчанин ограбил микрофинансовую организацию. Как оказалось позже, преступление он совершил не по своей воле.

В конце 2019 года в одну из микрофинансовых организаций зашел мужчина. В то время, как другой посетитель собирался выходить из помещения, мужчина подошел к работнице организации, достал кухонный нож и потребовал отдать ему деньги. Женщина достала из сейфа конверт более чем с 35 тысячами рублей и отдала ему.

Мужчина предпринял все возможные меры, чтобы остаться неузнанным. Тем не менее, его личность установили, и вскоре кемеровчанин был задержан. В ограблении микрофинансовой организации он признался, а также заявил, что сделал это не по своей воле.

- Навязчивые мысли, внушаемые голосами, демонами – что надо вот сейчас сделать это, - так объяснил кемеровчанин, что же его толкнуло на преступление.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, за разбой он может лишиться свободы на срок до 10 лет. Сейчас же мужчина, одержимый демоническими голосами, содержится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU