2020-02-18T15:42:36+03:00
Общество

Огненный град: испытания ракетных систем прошли под Кемеровом

Дальность стрельбы составила 40 километров
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Огненный град: испытания ракетных систем прошли под Кемеровом. ФОТО: пресс-служба Центрального военного округа Минобороны России.Огненный град: испытания ракетных систем прошли под Кемеровом. ФОТО: пресс-служба Центрального военного округа Минобороны России.
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На Кузбасс обрушились залпы «Града», уничтожив сосредоточение сил неприятеля. Несмотря на то, что противник был условный, оружие и залпы были самыми настоящими.

Испытание установки "Град" под Кемеровом.Под Кемеровом прошли испытания обновленной установки "Град". Видео: Министерство обороныГалина ШЕЛГАЧЕВА

Разведчики Центрального военного округа при помощи оптического электронного комплекса «Ирония» обнаружили в Кузбассе сосредоточение сил противника. Командование приняло решение: противника нужно уничтожить, а для этого могут быть использованы реактивные системы залпового огня БМ-21-1 «Град», расчеты которых как раз совершали марш в район боевого применения. Артиллеристы получили координаты, тут же заняли огневые позиции и с максимальной дальности - порядка 40 километров - произвели залп. Противник был повержен, а новые «Грады» отлично показали себя в деле.

Противник был условным, а вот «Град» и залпы - самыми настоящими. Новые боевые машины поступили в распоряжение артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в начале февраля. А сейчас в Кузбассе прошли первые стрельбы из грозного оружия.

- «Грады» получили электронную систему пуска, а система управления и наведения для удобства оператора выведена в кабину. За счет более мощных боеприпасов дальность стрельбы увеличена до 40 километров, - отмечает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны России. - На маршах и бездорожье особое преимущество боевой машине дает новое шасси с обновленным дизельным двигателем. Современная техника позволит повысить боевые возможности соединения при выполнении задач в полтора раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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