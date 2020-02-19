В Москве появилась Кузбасская площадь

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:37:42+03:00

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Президиум Правительства Москвы принял решение о присвоении некоторым улицам и площадям новых названий. Теперь в столице страны есть Кузбасская площадь.

18 февраля на заседании было принято решение переименовать безымянную площадь в Замоскворечье, расположенную между Пятницким переулком и Большой Татарской улицей. В мэрии Москвы отметили, что такое решение принято во исполнение указа президента России «О праздновании 300-летия образования Кузбасса».

Отметим, что недалеко от площади находится представительство региона при Правительстве России. Теперь у него новый адрес - площадь Кузбасская, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU