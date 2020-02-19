Сергей Цивилев рассказал о проблемах с вывозом мусора в Кузбассе

19 Февр. 2020 2020-02-19T04:18:08+03:00

Есть те, кто мешает региональным операторам делать свою работу

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

Во время заседания участники обсудили проблемы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, а также качество услуг, оказываемых региональными операторами по вывозу ТБО.

«Немало сложностей им доставляют магазины и торговые центры, которые не хотят заключать договоры на вывоз ТКО. Они сваливают отходы в контейнеры, которыми пользуются жильцы домов. Пытаясь таким образом сэкономить, организации перекладывают свои расходы на людей и создают финансовые риски в деятельности регоператора», - написал губернатор.

Он предложил поддержать коммунальщиков, чтобы жители видели эффект от «мусорной» реформы, а в области не возникало проблем с вывозом отходов. Для этого, по мнению Сергея Цивилева, нужно создать рычаг влияния на «уклонистов».

Еще одной темой обсуждения стало участие Новокузнецка в программе «Чистый воздух». Она предусматривает комплексную реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: развитие экологичного транспорта, установку очистных сооружений на предприятиях, жесткий мониторинг вредных выбросов.

-Первые результаты уже есть – в 2019 году в городе были снижены выбросы более чем на 8 процентов. К 2024 году планируем довести снижение до 20 процентов. Министр природных ресурсов и экологии мою позицию поддержал и выразил готовность помогать нам, - отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU