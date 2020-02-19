2020-02-19T06:43:39+03:00
Происшествия

В Кузбассе за попытку защититься от насильника женщина получила 12 лет колонии

Инцидент произошел в Междуреченске
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе за попытку защититься от насильника женщина получила 12 лет колонииВ Кузбассе за попытку защититься от насильника женщина получила 12 лет колонииФото: Олег ЗОЛОТО
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В Междуреченске суд вынес приговор 35-летней местной жительнице за то, что она убила человека. Мужчина пытался против ее желания вступить с ней в интимную связь.

Как установило следствие, в июне 2019 года осужденная распивала алкоголь в гостях у своего 45-летнего знакомого, а когда со спиртным вышел перебор - отправилась спать на диван.

Проснулась женщина от того, что хозяин жилища пытался вступить с ней в интимные отношения. В категоричной форме она отказала поклоннику, в результате чего вспыхнул конфликт. Во время ссоры женщина несколько раз ударила оппонента ножом, от полученных ран тот скончался на месте. Испугавшись содеянного, женщина убежала из квартиры, предварительно закрыв дверь на ключ. Нож она выбросила на улице в мусорный контейнер.

- Тело потерпевшего обнаружили родственники, которые, обеспокоенные тем, что он не выходит на связь, пришли его навестить. Они вызвали следственно-оперативную группу, в кратчайшие сроки подозреваемая была установлена и задержана, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

За совершенное преступление суд назначил женщине 12 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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