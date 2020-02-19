Кузбасс снова засыпает снегом

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:45:52+03:00

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Снег, ветер и метели вновь вернулись в Кузбасс. Похоже, зима пока не торопится покидать регион.

Обманчивое зимнее тепло и несколько солнечных дней вновь меняются снежными и ветреными. Уже в среду, 19 февраля, непогода вернулась в Кузбасс. В течение дня по всей области будет облачно, ожидается умеренный мокрый снег и метели. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Днем в среду по региону температура воздуха будет держаться в пределах -2… -7 градусов. В Кемерове же ожидается -4… -6 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до -12, а местами и до -17 градусов. В последующие дни дневная температура будет держаться в пределах -8... +1 градуса, а по ночам может опускаться до -20. Снег и порывистый ветер сохранятся.

ИСТОЧНИК KP.RU