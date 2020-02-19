Трое кузбассовцев ради свободы отдали сотни тысяч рублей на благотворительность

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:48:35+03:00

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Два детских сада и социально-реабилитационный центр города Мариинска получили крупные суммы от благотворителей. Сами же пожертвовавшие благодаря широкому жесту избежали уголовной ответственности.

Двое мужчин и женщина в разное время приобрели у неустановленных лиц спиртосодержащую жидкость. Контрафактный алкоголь мужчины хранили у себя дома, а вот представительница слабого пола продавала его в магазине, где работала продавцом. В начале ноября 2018 года у 68-летнего пенсионера обнаружили и изъяли 786 литров опасной жидкости, а в конце декабря с 375 литрами попался и 30-летний мариинец.

Обнаружили и изъяли спиртосодержащую жидкость из магазина, где работала женщина, лишь в середине мая 2019 года. Как оказалось, в магазине находилось 400 литров незаконной продукции.

Все трое свою вину признали, раскаялись в содеянном. А чтобы доказать, что каждый из них встал на путь исправления, все трое жителей Мариинска сделали благотворительные пожертвования.

- В счет заглаживания вины женщина перечислила в детский сад № 1 «Одуванчик» 155,8 тысячи рублей, пенсионер перечислил 303,56 тысячи рублей в детский сад № 8 «Василек», а обвиняемый по третьему делу - 143 тысячи рублей на счет учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Мариинского муниципального района, - рассказал Алексей Бушуев, официальный представитель Мариинского городского суда.

Суд учел степень тяжести совершенного преступления, раскаяние подсудимых и то, что они впервые стали фигурантами уголовного дела, и прекратил уголовные дела. Теперь каждый из трех мариинцев, хранивших контрафактный алкоголь, должен будет выплатить штраф. Женщина - 30 тысяч рублей, пенсионер - 100 тысяч рублей, а третий обвиняемый - 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU