2020-02-19T06:51:20+03:00
Общество

Премьерный показ фильма «Счастье в конверте» прошел в Кемерове

Маршрут проложен через всю страну
Яна ПОПОВА
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Премьерный показ фильма «Счастье в конверте» прошел в КемеровеПремьерный показ фильма «Счастье в конверте» прошел в КемеровеФото: Яна ПОПОВА
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В Кемерове прошел премьерный показ фильма «Счастье в конверте». Перед закрытым показом те, кто участвовал в создании фильма, встретились со зрителями и рассказали, почему стоит посмотреть это кино с родными и близкими.

В киноцентре «Космос-Премьер» во вторник, 18 февраля, прошел премьерный показ кинокартины в Кемерове. Фильм в город привезли создатели картины: генеральный директор кинокомпании «Интеграция» Александр Хачко, руководитель общественного объединения «Народное кино» Сергей Берлов, автор сценария Евгений Бедарев, композитор Роман Архипов, исполнитель одной из главных ролей Залим Мирзоев.

Они отправились в премьерный тур по 23 городам России на фирменном автобусе. Старт был дан во Владивостоке, а завершится это нелегкое путешествие в Санкт-Петербурге. Кемерово стал восьмой точкой остановки.

- Этот фильм не о войне, но он полностью ей пропитан и напоминает о тех страшных временах, которые не дай бог пережить каждому! И когда меня вдруг за этот фильм начинают благодарить зрители, я понимаю, что мы сделали что-то очень важное и ценное, - рассказал Залим Мирзоев.

Этот фильм состоит из трех новелл, сюжет которых завязывается благодаря письмам. Он рассказывает о взаимоотношениях между по-настоящему любящими друг друга людьми, поэтому, как считают создатели, это кино обязательно нужно смотреть вместе с родными и дорогими.

И каждый желающий сможет прийти на широкий показ картины 12 марта текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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