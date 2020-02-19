ГИБДД Кузбасса предупредила водителей о метелях и мокром снеге
Госавтоинспекция Кузбасса призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах. На регион обрушились снегопады.
Как рассказали в ведомстве, в среду, 19 февраля, на территории области ожидается снег, мокрый снег, местами метели, усиление ветра. Во время осадков на дорогах может ухудшиться видимость, образоваться гололед. Предварительно, осадки будут идти до конца этой недели.
-Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными на дороге. Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима движения, безопасного бокового интервала и дистанции до впереди идущих транспортных средств. Во время движения избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления, - отметили в ГИБДД Кузбасса.
Пешеходам также стоит быть бдительными – переходить дорогу в разрешенных местах, убедившись, что их заметили водители.
ИСТОЧНИК KP.RU