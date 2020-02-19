ГИБДД Кузбасса предупредила водителей о метелях и мокром снеге

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:26:24+03:00

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Госавтоинспекция Кузбасса призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах. На регион обрушились снегопады.

Как рассказали в ведомстве, в среду, 19 февраля, на территории области ожидается снег, мокрый снег, местами метели, усиление ветра. Во время осадков на дорогах может ухудшиться видимость, образоваться гололед. Предварительно, осадки будут идти до конца этой недели.

-Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными на дороге. Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима движения, безопасного бокового интервала и дистанции до впереди идущих транспортных средств. Во время движения избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления, - отметили в ГИБДД Кузбасса.

Пешеходам также стоит быть бдительными – переходить дорогу в разрешенных местах, убедившись, что их заметили водители.

ИСТОЧНИК KP.RU