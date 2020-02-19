2020-02-19T08:30:28+03:00
Происшествия

В Кузбассе рабочий завода получил тяжелые ожоги

Инцидент произошел в январе этого года
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе рабочий завода получил тяжелые ожогиВ Кузбассе рабочий завода получил тяжелые ожогиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сибирское управление Ростехнадзора завершило расследование несчастного случая, который произошел на ферросплавном заводе в Юрге. Здесь один из рабочих получил серьезные ожоги.

Инцидент произошел 11 января текущего года. Как было установлено, во время слива расплава ферросилиция из индукционной печи в ковш произошел хлопок с выбросом брызг расплава. В результате у одного из рабочих загорелась спецодежда, пламя обожгло голову, шею, спину, грудную клетку, руки и ноги.

- Причиной тяжелого несчастного случая явилось допущение слива шлака и металла в непрогретый ковш с находящимся в нем материалом (сидеритом), содержащим влагу, - сообщили в Ростехнадзоре.

Кроме того, ответственные лица за ходом производственного процесса в тот момент должным образом не следили.

- По результатам расследования, в соответствии с Кодексом России об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.1, были составлены протоколы и вынесены постановления о привлечении к административной ответственности юридического лица АО «Кузнецкие ферросплавы» и 6 ответственных должностных лиц данной организации, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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