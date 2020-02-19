2020-02-19T09:25:38+03:00
Общество

В Кемерове появится 50-метровый бассейн

Он будет входить в состав комплекса «Кузбасс-арена»
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове появится 50-метровый бассейн. Фото: Правительство Кузбасса/ vk.comВ Кемерове появится 50-метровый бассейн. Фото: Правительство Кузбасса/ vk.com
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В областном центре продолжается строительство спортивного комплекса «Кузбасс-арена» стоимостью 7 миллиардов рублей. В его структуру будет входить в том числе 50-метровый плавательный бассейн.

В администрации правительства Кузбасса рассказали о том, что будет входить в состав нового комплекса, который расположится в районе Притомского проспекта. Помимо 50-метрового бассейна на восемь дорожек там будет волейбольное поле размером 18 на 9 метров, спортивные и тренажерные залы, восстановительный центр.

Кроме того, здание вместит в себя блок для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва, гостиницу и ресторан. Для удобства посетителей проектом предусмотрены подземная парковка и наземный паркинг.

- В спорткомплексе будет все необходимое для проведения соревнований мирового уровня, а также качественной подготовки и полноценного отдыха спортсменов, - отметили власти. - «Кузбасс-арена» станет площадкой для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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