В каких кузбасских городах будут ездить новые автобусы

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:03:39+03:00

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Восемь современных новых автобусов поступили в Кузбасс. В ближайшее время они выйдут на линии в нескольких городах.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях поделился хорошей новостью: в регион прибыли восемь новых автобусов. Эти машины разъедутся по разным городам. Так, три автобуса будут работать на междугородних маршрутах - два в Таштаголе, а один отправится в Гурьевск.

Пять машин будут работать на пригородных направлениях. Два автобуса отправятся в Осинники, по одному - в Кемерово, Топки и Юргу. Как отметил Сергей Цивилев, все автобусы современные и безопасные, приспособленные для работы в Сибири. В них уложен теплоизолирующий и виброшумогасящий настил пола, который делает поездку тихой и комфортной.

- Мы поставили перед собой серьезную задачу - до 2021 года обновить автопарк наших транспортных предприятий на 60 процентов, - заявил губернатор. - На эти цели направим более семи миллиардов рублей. 118 машин уже поступили в Кузбасс, еще 134 автобуса поставят в первой половине 2020 года. А до конца этого года мы заключим контракт на поставку еще более 500 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU