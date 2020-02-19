2020-02-19T11:03:39+03:00
Общество

В каких кузбасских городах будут ездить новые автобусы

Восемь новых машин выйдут на линии в регионе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В каких кузбасских городах будут ездить новые автобусы. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.В каких кузбасских городах будут ездить новые автобусы. ФОТО: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.
Изменить размер текста:

Восемь современных новых автобусов поступили в Кузбасс. В ближайшее время они выйдут на линии в нескольких городах.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в социальных сетях поделился хорошей новостью: в регион прибыли восемь новых автобусов. Эти машины разъедутся по разным городам. Так, три автобуса будут работать на междугородних маршрутах - два в Таштаголе, а один отправится в Гурьевск.

Пять машин будут работать на пригородных направлениях. Два автобуса отправятся в Осинники, по одному - в Кемерово, Топки и Юргу. Как отметил Сергей Цивилев, все автобусы современные и безопасные, приспособленные для работы в Сибири. В них уложен теплоизолирующий и виброшумогасящий настил пола, который делает поездку тихой и комфортной.

- Мы поставили перед собой серьезную задачу - до 2021 года обновить автопарк наших транспортных предприятий на 60 процентов, - заявил губернатор. - На эти цели направим более семи миллиардов рублей. 118 машин уже поступили в Кузбасс, еще 134 автобуса поставят в первой половине 2020 года. А до конца этого года мы заключим контракт на поставку еще более 500 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каких кузбасских городах будут ездить новые автобусы
Пьяный пассажир поезда ударил новокузнецкого полицейского
В Кемерове появится 50-метровый бассейн
В Кузбассе рабочий завода получил тяжелые ожоги
Кубок Победы прибыл в Кузбасс
ГИБДД Кузбасса предупредила водителей о метелях и мокром снеге
Премьерный показ фильма «Счастье в конверте» прошел в Кемерове
Трое кузбассовцев ради свободы отдали сотни тысяч рублей на благотворительность
Кузбасс снова засыпает снегом
В Кузбассе за попытку защититься от насильника женщина получила 12 лет колонии
Сергей Цивилев рассказал о проблемах с вывозом мусора в Кузбассе
В Москве появилась Кузбасская площадь
Огненный град: испытания ракетных систем прошли под Кемеровом
Демоны заставили кемеровчанина совершить преступление
Директора кузбасской школы обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге
Почта России прокомментировала случай с нападением на почтальона в Кузбассе
В Кузбассе разносившему пенсии почтальону проломили голову монтировкой
В Кемерове для сохранности дорог ограничат движение большегрузов
Кемеровчанин пытался купить жилье за килограмм героина
Витаминов захотелось: кемеровчанин украл из киоска апельсины и помидоры
Началось строительство здания налоговой службы за 1 миллиард рублей в Кемерове
Выплаты за Александра Головина может получить спортшкола из Новокузнецка
Автогрейдер загорелся на кузбасской дороге
Один погиб, один травмирован: двое кузбассовцев попали под поезд
Цех по изготовлению полуфабрикатов закрыли в Кузбассе