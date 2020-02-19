19 Февр. 2020 2020-02-19T12:47:25+03:00

Снова за парту: когда в кузбасских школах закончится карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе по-прежнему наблюдается рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. Поэтому школьники в течение еще нескольких дней не вернутся за парты, а будут получать знания дистанционно.

На минувшей неделе специалисты Роспотребнадзора отметили рост числа заболевших гриппом и ОРВИ в Кузбассе. За медицинской помощью обратились 24 364 человека, а в сравнении с предыдущей неделей больных стало больше на 1945 человек.

Чтобы сохранить здоровье подрастающего поколения, решено продлить карантин в кузбасских школах до следующей недели.

- Сейчас в Кузбассе полностью закрыты и находятся на дистанционной форме обучения 268 школ, еще в 20 школах закрыты отдельные классы - всего 145. Также не принимают ребятишек 16 детских садов, еще в 24 садиках закрыты отдельные группы – всего их 47. В связи с карантином не проводятся занятия в средних профтехучилищах Междуреченска и Мысков, отменены занятия в учреждениях дополнительного образования Мысков, - сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Независимо от того, какого числа в школах прекратились очные занятии, все они будут закрыты до 24 февраля. А вот уже 25 февраля, во вторник, школьники и учащиеся приступят к привычной учебной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU