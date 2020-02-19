19 Февр. 2020 2020-02-19T12:51:52+03:00

Три человека пострадали в ДТП с бензовозом в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Бензовоз, грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Кемеровской районе

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Утром 19 февраля в Кемеровском районе произошло ДТП. Здесь столкнулись легковой автомобиль, бензовоз и грузовик. Из-за ДТП дорога оказалась заблокированной почти на два часа.

Фотографиями с места ДТП очевидцы поделились в социальных сетях. Невольные свидетели аварии отметили, что столкновение произошло около десяти часов утра неподалеку от поворота на Мариинск. При этом бензовоз развернуло так, что он полностью перекрыл движение по автодороге в обе стороны.

- По предварительным данным, водитель бензовоза двигался со стороны Кемерова в сторону Анжеро-Судженска. Он не учел погодные условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, - рассказали в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. - Там он столкнулся с грузовым автомобилем Mitsubishi Canter и легковым автомобилем Hyundai.

В ДТП пострадали три человека. Один из них получил необходимую медицинскую помощь на месте и отказался от госпитализации. Травмы еще двух человек, которые находились в грузовике, более серьезные.

- Мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Женщина в состоянии средней степени тяжести сейчас в отделении травматологии, - отметили в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

На месте ДТП работали врачи скорой помощи, спасатели и сотрудники ГИБДД. Уже к полудню движение по автодороге удалось восстановить. Сейчас инспекторы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU