Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов ищет себе замену

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:00:46+03:00

Он предлагает молодежи попробовать себя в роли главы города и его заместителей

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Сергей Кузнецов предлагает молодым горожанам попробовать себя в роли мэра, его заместителей и руководителей городских комитетов. В Новокузнецке стартовал проект «Дублер-НК».

Как рассказал сам мэр, проект реализуется третий год подряд. За это время трое дублеров стали работниками администрации, четверо рекомендованы в ее кадровый резерв, а шесть участников смогли реализовать социально-значимые проекты.

В 2020 году на участие в проекте было подано 50 заявок. После отбора комиссией для участия во второй тур приглашены 26 человек в 13 номинациях. Теперь кандидатам на должности начальников управлений и председателей комитетов предстоит пройти собеседование. До 25 февраля итоги второго тура будут объявлены, а его победители получат статус «дублер».

-С 25 февраля по 20 апреля будет проходить третий этап проекта, в рамках которого дублеры будут знакомиться с должностными обязанностями руководителей органов администрации города, проходить стажировку в администрации города, участвовать в городских мероприятиях, реализовывать индивидуальные проекты, вести дневники дублера, - написал Сергей Кузнецов в своем Instagram.

А 21 апреля – в День местного самоуправления – дублеры будут исполнять непосредственно свои роли в администрации.

Также Сергей Кузнецов пригласил всех желающих определить, кто же будет дублером самого главы города. Голосование проходит на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» (наш.новокузнецк.рф) до 21 февраля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU