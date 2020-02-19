В Гидрометцентре назвали причину аномально теплой зимы в Кузбассе

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:38:59+03:00

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Нынешняя зима оказалась аномально теплой на территории всей России в целом и в Кузбассе в частности. Почему в регион так и не пришли крещенские морозы, объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик считает, что теплые воздушные массы из Атлантики в течение всей зимы вытесняли холодный воздух из Сибири. И лишь в третьей декаде декабря и январе на непродолжительное время устанавливался антициклон.

- В этом году воздушные массы долетели не только до Европы, Салехарда, но и до Красноярского края, Якутии. На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт, - подчеркнул Роман Вильфанд.

К слову, этой зимой отклонения от температурной нормы местами достигали 25-28 градусов. В Кузбассе же нынешняя зима выдалась намного теплее, чем обычно, кроме того, количество осадков превысило норму.

ИСТОЧНИК KP.RU