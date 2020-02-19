В Кузбассе уничтожили 74 килограмма опасного мяса

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:37:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В феврале инспекторы Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области провели 10 внеплановых выездных проверок. В результате они обнаружили несколько десятков килограммов опасного мяса.

Проверки проводятся экспертами для того, чтобы не допустить возникновения и распространения вирусов африканской чумы свиней и гриппа птиц, а также вовремя обнаружить нарушения ветеринарного законодательства.

В итоге сотрудниками Россельхознадзора была выявлена мясная продукция с многочисленными нарушениями. В частности, она находилась в обороте без маркировки, которая позволила бы определить производителя, дату изготовления, условия хранения и сроки годности. Кроме того, на продукцию отсутствовали сопроводительные документы, которые подтвердили бы ее санитарно-ветеринарную безопасность.

-По итогам проверок за нарушение требований ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии» и п. 9 ст. 17 гл. 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 в отношении виновных лиц составлено пять протоколов по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ и 8 протоколов по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, - сообщили в ведомстве. - Опасная продукция в количестве 74 килограммов изъята из оборота и уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU