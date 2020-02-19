Две продавщицы устроили шопинг за счет покупательницы из Новокузнецка

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:06:22+03:00

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Две подружки-продавщицы могут лишиться свободы после совсем небольшого шопинга. Они стали фигурантками уголовного дела после того, как оплатили покупки чужой картой.

32-летняя новокузнечанка была удивлена и возмущена, когда обнаружила, что с ее банковской карты списано более пяти тысяч рублей. При этом деньги были списаны как платеж в магазине. С заявлением о том, что она не совершала покупку, а деньги списались, горожанка обратилась в полицию.

Стражи порядка провели расследование и выяснили, что женщина в последний раз рассчитывалась картой за покупки в одном из магазинов. И случайно забыла ее там. Две продавщицы - 44 и 45 лет - нашли эту карту. Одна из них предложила оплатить бесконтактным платежным средством собственные покупки.

Так как карта была утеряна, продавщицы должны были вернуть ее хозяйке или сообщить о находке в банк или полицию. Однако они не сделали этого. Оплата же чужой картой своих покупок с точки зрения закона рассматривается как кража и мошенничество. Сотрудники полиции изъяли карту и вернули ее владелице. А продавщицы стали фигурантками уголовного дела и теперь могут лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU