Сергей Цивилев считает цены на социальное жилье в Кузбассе необоснованными

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:19:50+03:00

Свою позицию он озвучил на встрече с зампредседателя Правительства Маратом Хуснуллиным

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кузбасса обсудил с зампредседателя Правительства Маратом Хуснуллиным цену за квадратный метр социального жилья. По мнению главы региона, сегодня она является необоснованной.

По словам Сергея Цивилева, сегодня к нему поступает множество обращений от жителей региона, которые годами стоят в очереди на социальное жилье. И этому есть свое объяснение.

-Застройщикам невыгодно возводить дома для льготных категорий граждан из-за низкой цены за квадратный метр, которую устанавливает Министерство строительства для регионов. Она не учитывает себестоимость строительства. В некоторых случаях застройщикам приходится работать даже себе в убыток, - написал глава региона в своем Instagram.

Он добавил, что в такой ситуации застройщики берут подряды в других регионах, где цена за квадратный метр выше.

-Проблему нужно решать на федеральном уровне, - отметил Сергей Цивилев. - Чтобы обеспечить социальные категории кузбассовцев качественным жильем и увеличить количество новых квартир, цену за квадратный метр необходимо довести до рентабельной.

Марат Хуснуллин эту позицию поддержал и поручил Минстрою проработать этот вопрос в целом по стране. Ожидается, что это сделает строящиеся квартиры качественней, а их количество выше.

-Хочу сразу отметить, что речь идет только о социальном жилье — о тех квартирах, которые люди получают бесплатно. Это, прежде всего, дети-сироты и переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Для людей, которые покупают квартиры у застройщиков за свои деньги, цены останутся на прежнем уровне, - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU