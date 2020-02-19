Попала под ногу: ревнивец из Кузбасса сорвал зло на чужой машине

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:52:04+03:00

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Житель одного из кузбасских городов приревновал собственную супругу. Слишком сильные эмоции он выместил на чужом автомобиле, который случайно попался по дороге.

33-летний житель города Полысаево поссорился с женой. В течение некоторого времени они не виделись, а потом мужчина решил помириться с супругой. Он пришел домой, постучал в дверь, но никто ему не открыл. Настойчивый мужчина безрезультатно постучал еще раз, а потом решил, что жена не хочет открывать ему. И даже придумал почему: якобы, она проводит время с мужчиной.

Ревность затмила разум кузбассовца. Он вышел на улицу и ударил по лобовому стеклу первой попавшейся машины кулаками. А потом залез на крышу и принялся там прыгать. Спустя некоторое время на улицу вышел владелец машины и, обнаружив повреждения, сообщил об этом в полицию. Позже оказалось, что ущерб, нанесенный владельцу автомобиля «Лада Приора», превысил 36 тысяч рублей.

Ревнивца, повредившего легковушку, задержали. Его обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Он может лишиться свободы на срок до двух лет - об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU