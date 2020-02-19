19 Февр. 2020 2020-02-19T17:42:37+03:00

С щетками и камнями: заключенные кузбасской колонии сыграли в керлинг. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

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Заключенные одной из кузбасских колоний осваивают новые виды спорта. Так, в ИК-44 сыграли в керлинг.

Подготовка к первой игре заняла целых два месяца. Прежде, чем начать поединок, нужно было изготовить на производственных участках учреждения камни и специальные щетки. При этом спортивный инвентарь должен соответствовать всем стандартам! На втором этапе игроки подготовили и залили специальную площадку – с разметкой, соответствующей правилам игры. И лишь после этого два отряда выставили свои команды – по четыре игрока в каждой.

Как оказалось, капитаны команд – ярые поклонники этого вида спорта. И вот – жеребьевка. Игроки выбирают цвет камней, и команды начинают борьбу за победу. На трибунах – группы поддержки, болеющие за свои команды. Победителем же матча стали осужденные восьмого отряд.

- Первый опыт игры оказался весьма удачным. Осужденные с большим интересом участвовали и наблюдали за игрой. Многие болельщики после матча занялись организацией команд для турнира, который пройдет в ближайшее время, - цитирует слова заместителя начальника колонии Ивана Горового пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU