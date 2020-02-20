2020-02-20T03:18:17+03:00
Происшествия

Находящегося в федеральном розыске рецидивиста поймали в Кузбассе

Мужчина рассматривал чужие машины
Екатерина РОМАНОВА
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Находящегося в федеральном розыске рецидивиста поймали в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.Находящегося в федеральном розыске рецидивиста поймали в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.
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Бдительность одного из жителей Новокузнецка помогла задержать рецидивиста, который находился в федеральном розыске. Преступник показался горожанину подозрительным, и он вызвал стражей порядка.

Утром житель города Новокузнецка обратил внимание на то, что по двору многоквартирного дома ходит молодой человек. Незнакомец подолгу и очень внимательно рассматривал припаркованные машины и выглядел подозрительно. Бдительный горожанин сообщил о незнакомце стражам порядка.

Сигнал получили бойцы Росгвардии. Они приехали во двор многоквартирного дома и действительно увидели подозрительного молодого человека. Тот тоже заметил гвардейцев и тут же попытался скрыться. Однако его догнали и задержали.

Чуть позже оказалось, что 20-летний парень, рассматривавший чужие машины – рецидивист, который находится в федеральном розыске за совершение имущественного преступления на территории Кузбасса.

- Для дальнейшего разбирательства задержанного бойцы передали правоохранителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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