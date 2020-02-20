Пьяный школьник оскорбил полицейского и попал под суд

20 Февр. 2020 2020-02-20T04:11:35+03:00

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Осенний бал, организованный в одной из кузбасских школ, закончился для 15-летнего подростка печально. Вместо праздника он попал в полицию.

В конце сентября 2019 года в одной из школ устроили осенний бал. 17-летний подросток из поселка городского типа Яя вместе с друзьями пришел в школу, но попасть на праздник не смог: у дверей его встретила инспектор по делам несовершеннолетних. Сотрудница полиции обратила внимание на то, что подросток нетрезв и, сделав ему замечание, добавила, что в таком виде в школу заходить нельзя.

Дерзкий подросток разозлился и принялся на глазах других школьников оскорблять полицейского. При этом он речь его изобиловала нецензурной лексикой.

- Установлено, что подросток считается трудным, состоит на учете в ПДН. В связи с ненадлежащей профилактической работой следователем в профилактические органы внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области.

В отношении подростка заведено уголовное дело, и скоро он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU