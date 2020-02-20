2020-02-20T04:41:46+03:00
Спорт

Волейбольный «Кузбасс» вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Кемеровчане одержали победу над Германией со счетом 3:2
Екатерина РОМАНОВА
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Волейбольный «Кузбасс» вышел в плей-офф Лиги чемпионов. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.Волейбольный «Кузбасс» вышел в плей-офф Лиги чемпионов. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.
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В среду, 19 февраля, вечером волейбольный клуб «Кузбасс» одержал победу над командой из Германии «Берлин» и завершил выступление на групповом этапе Лиги чемпионов.

Победу со счетом 3:2 одержали кузбассовцы в игре с командой «Берлин». С выходом наших спортсменов в плей-офф поздравил губернатор Кузбасса.

Волейбольный «Кузбасс» вышел в плей-офф Лиги чемпионов. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.

Волейбольный «Кузбасс» вышел в плей-офф Лиги чемпионов. ФОТО: vk.com, Сергей Цивилев.

- Сегодня наши ребята одержали победу над соперниками из Германии со счетом 3:2, - написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». - Желаю волейболистам «Кузбасса» удачи в плей-офф!

Первую партию наши земляки уступили немецкой команде, но уже во второй партии преимущество было на их стороне. В третьем сете «Кузбасс» показал красивую и сильную игру, разгромив соперника со счетом 25:14. В четвертой партии соперник сравнял счет – 2:2, и последний, пятый сет, был решающим для обеих команд. Хозяева площадки сразу взяли инициативу в свои руки и одержали победу со счетом 15:8. Эта победа позволила «Кузбассу» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Мы очень хотели победить. На старте Лиги Чемпионов в Любляне мы совершили ошибку и не воспользовались возможностью заработать очки. Когда последний матч играется на домашней площадке, то напряжение высоко. Особенно когда сопернику нечего терять и он не испытывает на себе давления, - отметил Георге Крету, главный тренер команды «Кузбасс». - Искренне поздравляю всю команду, я восхищен тем, как они боролись на площадке. Это не только победа нашего клуба, но и наших невероятных фанатов, потому что они заслуживают этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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