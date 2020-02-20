Метель и гололедица: МЧС предупреждает кузбассовцев о непогоде

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:17:23+03:00

Видимость на дороге может быть менее 1000 метров

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Метель, усиление ветра и гололедицу на дорогах прогнозируют синоптики в четверг, 20 февраля, в Кузбассе. В свою очередь, сотрудники МЧС напоминают жителям региона об осторожности в такую погоду.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в четверг, 20 февраля, будет довольно тепло: столбики термометров будут держаться в пределах -3… +2 градусов. При этом будет облачно, пройдет снег и мокрый снег, а местами ожидаются метели.

Скорость юго-западного ветра будет достигать 5-10 метров в секунду, а его порывы - 15-20 метров. На дорогах гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости временами до 1000 метров и менее.

Сотрудники МЧС обращаются к водителям с напоминанием о том, что в метель автолюбителям следует избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам нужно быть особенно внимательными на пешеходных переходах и по возможности использовать светоотражающие элементы в одежде.

- Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку, - напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Помните, что нарушение правил пожарной безопасности в быту может привести к пожару.

ИСТОЧНИК KP.RU