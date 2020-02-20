2020-02-20T05:26:31+03:00
Общество

222 тысячи рублей отсудил кузбассовец за травмы в ДТП

После происшествия ему потребовалась длительная реабилитация
Екатерина РОМАНОВА
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222 тысячи рублей отсудил кузбассовец за травмы в ДТП222 тысячи рублей отсудил кузбассовец за травмы в ДТПФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Один из жителей Кузбасса попал в дорожно-транспортное происшествие и получил серьезные травмы. Виновнику ДТП пришлось заплатить за нанесенный здоровью вред 222 тысячи рублей.

Житель города Мыски управлял автомобилем Renault Simbol, когда на встречную полосу неожиданно вылетел автомобиль BMW, потерявший управление. Автомобили столкнулись, и житель Мысков получил серьезные травмы – закрытые переломы. Мужчина долгое время провел в больнице и перенес операцию. Его здоровью был причинен тяжкий вред, и после дорожной аварии оказалось, что кузбассовец потерял более трети общей трудоспособности. Тогда он обратился в суд с иском о взыскании компенсации вреда здоровью.

Суд встал на сторону пострадавшего в ДТП и удовлетворил его требования: виновнику ДТП назначили выплатить компенсацию – 222 тысячи рублей. А потом за дело взялись судебные приставы.

- Судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, а также постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Компенсация вреда здоровью гражданина была возмещена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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