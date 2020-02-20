Грузовик загорелся на ходу на кузбасской трассе

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:48:21+03:00

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В Кузбассе на трассе во время движения загорелся многотонный грузовой автомобиль. Водитель пытался сам потушить пламя, однако сделать это ему не удалось.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, чрезвычайное происшествие произошло в среду, 19 февраля. Грузовик двигался по трассе Запсиб - Кузнецк, и в этот момент машина неожиданно загорелась. Водитель пытался сам потушить огонь, однако у него ничего не получилось.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера управления в 15.48 по местному времени. На место отправились две единицы техники и семь специалистов, - рассказали подробности в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Когда пожарные прибыли на место случившегося, автомобиль горел открытым пламенем. Однако уже через двадцать три минуты после поступления сигнала - в 16.11 - огонь был полностью потушен.

Во время происшествия у грузового автомобиля были повреждены кабина, моторный отсек и приборная панель, а из людей никто не пострадал. Сейчас специалисты восстанавливают все обстоятельства произошедшего. Однако предварительно уже установлено, что причиной для возгорания могла стать неисправность электрооборудования транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU