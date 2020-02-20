20 Февр. 2020 2020-02-20T09:55:25+03:00

За год мигранты принесли Кузбассу 160 миллионов рублей Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Ежегодно в регион приезжает около 2 тысяч рабочих из разных стран

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Только в прошлом году трудовые мигранты пополнили бюджет Кузбасса на 160 миллионов 750 тысяч рублей. Почти половина приезжих - жители Таджикистана и Узбекистана.

Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. Начальник управления по вопросам миграции Вячеслав Дубень отметил, что в прошлом году мигранты принесли области 160 миллионов 750 тысяч рублей, а в 2018-м - около 121 миллиона рублей.

Рост связан с тем, что ежегодно в Кузбасс приезжает примерно 2 тысячи рабочих из других стран. Большая часть из них - жители из Таджикистана и Узбекистана.

Те, кто приехал из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, оформляют трудовой патент. Его стоимость - 4205 рублей в месяц. Только в 2019 году было выдано 6957 трудовых патентов.

- Основной сферой привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности на основании патента является ведение домашнего хозяйства у физических лиц. В ней занято наибольшее количество трудовых мигрантов - около 3,5 тысячи человек - 60 процентов от общего числа работающих на основании патента. На втором месте - строительство, около 1 000 человек, или 19 процентов, на третьем - обрабатывающее производство, в котором занято 450 иностранцев, или 8 процентов, - сообщил Вячеслав Дубень.

Отметим, приезжают в регион и специалисты с высшим образованием. В прошлом году миграционная служба выдала патент для десяти руководителей предприятий, 23 техников, 82 инженеров и 36 узких специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU