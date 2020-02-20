2020-02-20T10:03:39+03:00
Общество

Опасное мясо продавали в Кузбассе

Специалисты изъяли почти 2 тонны такой продукции
Яна ПОПОВА
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Опасное мясо продавали в КузбассеОпасное мясо продавали в КузбассеФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Кузбассе готовили к продаже почти 2 тонны опасного мяса. Оно не отвечало гигиеническим нормативам.

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Кемеровской области, во время проверок было исследовано 2934 пробы мясной продукции на соответствие требованиям нормативных документов, в том числе 30 проб продукции импортного производства.

Так, по показателям пищевой ценности, массовой доле сухих веществ, содержания соли исследовано 767 проб мясной продукции. Из них 3,3 процента не отвечало гигиеническим нормативам. По микробиологическим показателям изучили 1270 проб мяса - только 2,1 процента оказалось опасным.

- В ходе проверок установлены факты оборота мясной продукции с нарушением условий хранения, без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, без необходимой маркировки, предусмотренной законодательством, реализация мясной продукции с истекшим сроком годности, - дополнили представители Роспотребнадзора.

Всего из оборота изъяли 212 партий мясной продукции общим объемом 1744 килограмма.

Отметим, 817 должностных и юридических лиц привлекли к ответственности за нарушения деятельности по производству и реализации мяса свинины и продуктов его переработки. Им назначили штраф в 4,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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