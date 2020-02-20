2020-02-20T10:05:03+03:00
Общество

В кузбасских магазинах нашли поддельные сыры, сгущенку и масло

Фальсификат выявил Роспотребнадзор
Ирина АВТУШКО
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В кузбасских магазинах нашли поддельные сыры, сгущенку и маслоВ кузбасских магазинах нашли поддельные сыры, сгущенку и маслоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Областное управление Роспотребнадзора продолжает проверку качества молочной продукции в Кузбассе. В прошлом году проверено более двух тысяч проб молока и молочной продукции, в том числе 23 пробы импортного производства.

Исследования на микробиологические показатели выявили, что 1,6 процента продукции не соответствуют гигиеническим нормативам. Проб с нарушениями по содержанию пестицидов, микотоксинов и тяжелых металлов выявлено не было. А вот доля фальсифицированной продукции в общем объеме проверенной составила 10,4 процента.

Чаще всего производители подделывают сливочное масло, сыр и сгущенное молоко.

- В ходе надзорных мероприятий приостановлена реализация 98 партий молочной продукции, несоответствующей требованиям ТР ТС 033/2013 объемом более 49 тонн в связи нарушением требований санитарного законодательства, требований технических регламентов Таможенного союза, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, по выявленным нарушениям составлено более 500 административных протоколов, наложено более 2,5 миллиона рублей штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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