Территории для благоустройства смогут выбрать кемеровчане

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:18:25+03:00

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Территории для благоустройства Кемерова предложили выбрать жителям областной столицы. В четверг, 20 февраля, администрация города запустила голосование.

С 20 февраля мэрия города проводит голосование за те территории, которые попадут в программу по приоритетному благоустройству в новом строительном сезоне. Ремонтные работы будут проведены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Каждый житель областной столицы может отдать свой голос за понравившийся проект до 25 февраля.

В администрации Кемерова отметили, что проголосовать можно на сайте «Кузбасс-Онлайн» или в мобильном приложении с аналогичным названием.

- Голосовать могут все желающие, достигшие возраста 14 лет. Проголосовать можно не более чем за две территории, - добавили в мэрии.

В первую очередь власти предлагают отремонтировать парк «Березовая роща» в Кировском районе, мини-скверы по проспекту Ленина, сквер на улице Пионер, пешеходные зоны улиц Кирова и Островского.

Дизайны этих мест уже разработаны. С ними можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации в разделе «Формирование современной городской среды в городе Кемерово».

ИСТОЧНИК KP.RU