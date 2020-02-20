Из-за Дня защитника Отечества в Кузбассе изменится расписание автобусов

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:20:15+03:00

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В Кузбассе из-за предстоящих длинных выходных изменится расписание автобусов. Об этом сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».

В связи с празднованием Дня защитника Отечества для организации предварительной продажи билетов утверждены новые графики движения междугородних и пригородных маршрутов по области. В феврале транспорт будет ходить следующим образом:

- 22 февраля 2020 года - по расписанию субботы;

- 23 февраля 2020 года - по расписанию вторника;

- 24 февраля 2020 года - по расписанию воскресенья;

- 25 февраля 2020 года - по расписанию понедельника и далее по календарным дням недели.

Кроме того, в учреждении сообщили, что изменится расписание транспорта в праздничные дни, посвященные Международному женскому дню 8 Марта. Автобусы будут ходить по следующему графику:

- 7 марта 2020 года - по расписанию субботы;

- 8 марта 2020 года - по расписанию вторника;

- 9 марта 2020 года - по расписанию воскресенья;

- 10 марта 2020 года - по расписанию понедельника и далее по календарным дням недели.

В учреждении отметили, что в предпраздничные дни будут организованы дополнительные рейсы по самым востребованным междугородним и межрегиональным маршрутам!

ИСТОЧНИК KP.RU