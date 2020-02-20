Из-за Дня защитника Отечества в Кузбассе изменится расписание автобусов
В Кузбассе из-за предстоящих длинных выходных изменится расписание автобусов. Об этом сообщили в ГУ «Кузбасспассажиравтотранс».
В связи с празднованием Дня защитника Отечества для организации предварительной продажи билетов утверждены новые графики движения междугородних и пригородных маршрутов по области. В феврале транспорт будет ходить следующим образом:
- 22 февраля 2020 года - по расписанию субботы;
- 23 февраля 2020 года - по расписанию вторника;
- 24 февраля 2020 года - по расписанию воскресенья;
- 25 февраля 2020 года - по расписанию понедельника и далее по календарным дням недели.
Кроме того, в учреждении сообщили, что изменится расписание транспорта в праздничные дни, посвященные Международному женскому дню 8 Марта. Автобусы будут ходить по следующему графику:
- 7 марта 2020 года - по расписанию субботы;
- 8 марта 2020 года - по расписанию вторника;
- 9 марта 2020 года - по расписанию воскресенья;
- 10 марта 2020 года - по расписанию понедельника и далее по календарным дням недели.
В учреждении отметили, что в предпраздничные дни будут организованы дополнительные рейсы по самым востребованным междугородним и межрегиональным маршрутам!
ИСТОЧНИК KP.RU