Отчетную пресс-конференцию проведет Сергей Цивилев

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:07:02+03:00

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В пятницу, 21 февраля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретится с представителями общественности и СМИ на большой пресс-конференции, посвященной итогам первых 500 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса.

Мероприятие запланировано на 12.00. Каждый желающий может присоединиться к прямой трансляции, включив телеканал «Кузбасс 1» или же перейдя на сайт.

Напомним, в ноябре прошлого года глава региона Сергей Цивилев провел аналогичную пресс-конференцию, где рассказал о том, что было сделано за 400 дней до важного события, и ответил на вопросы, которые интересуют кузбассовцев.

Так, он ответил на обращение жителей сельского поселения, рядом с которым планируется открыть разрез, и пообещал им решить данную проблему. Также он объяснил, переселят ли жителей Парниковки Киселевского района - ранее рядом с населенным пунктом был ликвидирован подземный пожар. Кроме того, Сергей Цивилев рассказал о решении вопроса с общественным транспортом и сообщил, что вскоре в регион поступят трамваи от Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU