2020-02-20T12:47:45+03:00
Происшествия

Младенец пострадал в массовом ДТП в Новокузнецке

Также в больницу были доставлены две женщины
Яна ПОПОВА
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Младенец пострадал в массовом ДТП в Новокузнецке. ФОТО: Подслушано НовокузнецкМладенец пострадал в массовом ДТП в Новокузнецке. ФОТО: Подслушано Новокузнецк
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В Новокузнецке в среду, 19 февраля, столкнулись шесть легковых автомобилей. После этого в больницу были доставлены две женщины, а также маленький ребенок, которому едва исполнилось два месяца.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, происшествие случилось на улице Рудокопровой в Новокузнецке примерно в 7.45 в среду, 19 февраля.

- По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser двигалась в сторону улицы Димитрова, однако она не учла боковой интервал, поэтому столкнулась с попутным Mitsubishi Lancer. От удара Mitsubishi выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Sunny и Toyota RAV4. Land Cruiser, также оказавшись на встречной полосе, столкнулся с Toyota Funcargo. А тот, в свою очередь, с Suzuki Grand Vitara, - сообщили подробности в отделе пропаганды областной ГИБДД.

В результате пострадали 36-летний водитель Toyota Land Cruiser и 42-летний водитель Nissan - им назначили амбулаторное лечение, а вот двухмесячного ребенка, который находился в Land Cruiser, отправили на обследование в больницу. О его состоянии будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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