Полиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении
Кузбасские полицейские просят жителей области помочь в поисках мужчины, который подозревается в совершении тяжкого преступления. У него есть несколько характерных примет.
Сотрудники уголовного розыска отделения МВД России по Чебулинскому району разыскивают Андрея Неелова 1985 года рождения.
Приметы: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое, сутулая осанка, коротко стриженные русые волосы.
Особые приметы: татуировка на груди в виде головы тигра, на правой руке от плеча до локтя – татуировка в виде языков пламени.
Всех, кто владеет информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (384-44) 2-17-67, 2-12-62 или 02 (102 - с мобильного телефона). Анонимность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU