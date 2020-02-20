20 Февр. 2020 2020-02-20T12:18:13+03:00

Полиция Кузбасса просит помочь в поисках подозреваемого в преступлении. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Одна из его особых примет – татуировка головы тигра на груди

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Кузбасские полицейские просят жителей области помочь в поисках мужчины, который подозревается в совершении тяжкого преступления. У него есть несколько характерных примет.

Сотрудники уголовного розыска отделения МВД России по Чебулинскому району разыскивают Андрея Неелова 1985 года рождения.

Приметы: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое, сутулая осанка, коротко стриженные русые волосы.

Особые приметы: татуировка на груди в виде головы тигра, на правой руке от плеча до локтя – татуировка в виде языков пламени.

Всех, кто владеет информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (384-44) 2-17-67, 2-12-62 или 02 (102 - с мобильного телефона). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU