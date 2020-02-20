В Кузбассе ежегодно освобождаются 5,5 тысяч заключенных

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:26:21+03:00

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Из тюрем Кузбасса ежегодно освобождается 5,5 тысяч заключенных. Часть из них остается жить в регионе, поэтому правительство области подняло вопрос о трудоустройстве этих людей.

По данным ФСИН, в регионе ежегодно освобождаются порядка 5,5 тыс. человек, значительная часть из них остаются жить и работать на территории Кемеровской области.

Поэтому в колониях региона заключенные могут получить общее, среднее и высшее профессиональное образование, а также трудовые навыки по различным рабочим профессиям. Только в 2018-2019 учебном году профессии получили около четырех тысяч человек.

– В прошлом году трудоустроено порядка 56 процентов из числа признанных безработными, Несмотря на это, уровень трудоустройства данной категории остается ниже средне областного значения по всем категориям граждан, поэтому необходимы новые меры, призванные помочь трудоустройству осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, – сообщил начальник департамента труда и занятости населения Алексей Гришин.

В этом году в пяти исправительных учреждениях ФСИН в Кузбассе будут установлены терминалы, где будет находиться информация об имеющихся вакансиях. Для работодателей в форму подачи сведений о наличии вакансий добавится дополнительное поле, где можно будет указать готовность принять на работу освобожденных из мест лишения свободы. Также работодателям будет возмещаться часть затрат на оплату труда осужденных из средств областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU