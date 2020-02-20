В Кузбассе назначен новый заместитель начальника ГУФСИН
В Кузбассе назначили нового заместителя начальника областного ГУФСИН. С 27 января этот пост занимает подполковник внутренней службы Сергей Чурин.
Сергей Васильевич родился в 1978 году в селе Топки Топкинского района. Окончил Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.
В период с 2001 по 2004 годы служил на различных должностях в ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской области. После этого был назначен заместителем начальника ИК-22 – начальником центра трудовой адаптации осужденных.
В 2012 году перешел на службу в ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области, которую проходил в разных должностях. С 2018 года являлся заместителем начальника ИК-43.
-Приказом ФСИН России от 27 января 2020 года № 38-лс назначен на должность заместителя начальника ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, - отмечается на сайте областного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU