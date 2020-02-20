20 Февр. 2020 2020-02-20T12:40:07+03:00

В Кузбассе назначен новый заместитель начальника ГУФСИН. Фото: ГУФСИН России по Кемеровской области

Им стал подполковник внутренней службы Сергей Чурин

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В Кузбассе назначили нового заместителя начальника областного ГУФСИН. С 27 января этот пост занимает подполковник внутренней службы Сергей Чурин.

Сергей Васильевич родился в 1978 году в селе Топки Топкинского района. Окончил Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.

В период с 2001 по 2004 годы служил на различных должностях в ИК-22 ГУФСИН России по Кемеровской области. После этого был назначен заместителем начальника ИК-22 – начальником центра трудовой адаптации осужденных.

В 2012 году перешел на службу в ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области, которую проходил в разных должностях. С 2018 года являлся заместителем начальника ИК-43.

-Приказом ФСИН России от 27 января 2020 года № 38-лс назначен на должность заместителя начальника ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, - отмечается на сайте областного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU