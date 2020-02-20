20 Февр. 2020 2020-02-20T13:16:58+03:00

В УФАС рассказали о ценах на медицинские маски в Кузбассе Фото: Мария ЛЕНЦ

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Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы продолжают мониторинг цен на медицинские маски в Кузбассе. В ведомстве озвучили результаты последней проверки.

Проверка показала, что по состоянию на 17 февраля цены на медицинские маски в аптеках области составляют в среднем от 5 до 15 рублей за одно изделие. При этом их розничной торговлей занимаются и некоторые торговые сети.

-В настоящее время случаи необоснованного повышения цен зафиксированы не были, - отметили в ведомстве. - Кемеровское УФАС России продолжит мониторить ситуацию в еженедельном формате.

Напомним, что в начале февраля стала появляться информация о том, что в Кузбассе невозможно купить медицинские маски. Спрос на изделия возник после вспышки коронавируса в китайском Ухане.

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ИСТОЧНИК KP.RU