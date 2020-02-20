2020-02-20T13:24:42+03:00
Общество

В Кузбассе ужесточили наказание за неправильную парковку

Теперь водители могут получить штрафы до 20 тысяч рублей
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе ужесточили наказание за неправильную парковкуВ Кузбассе ужесточили наказание за неправильную парковкуФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе начали действовать поправки в областном законе «Об административных правонарушениях». Теперь за неправильную парковку водители могут получить штраф до 20 тысяч рублей.

В рамках новой статьи парковка транспортных средств и прицепов запрещается на спортивных и детских площадках, газонах, участках с насаждениями: городских скверах, парках и лесах, а также возле отдельно стоящих кустарников и деревьев.

За нарушения будут строго карать рублем. Владельцу автомобиля могут назначить штраф от одной до трех тысяч рублей, должностные лица могут заплатить от двух до десяти тысяч рублей в качестве наказания, а юридические лица больше всего – от десяти до двадцати тысяч рублей, если припаркуют свой автомобиль в неположенном месте.

Кроме того, протокол могут составлять не только сотрудники Госавтоинспекции, но и должностные лица, занятые в контроле за озеленением и благоустройством городской среды. А вот решение о наказании и назначении штрафов ложится на плечи административной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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