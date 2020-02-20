2020-02-20T14:05:19+03:00
Общество

Скончался генеральный директор кемеровского ВостНИИ Юрий Филатов

Он ушел из жизни в четверг, 20 февраля
Мария КОЛОСОВА
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Скончался генеральный директор кемеровского ВостНИИ Юрий Филатов. Фото: Официальный сайт ВостНИИСкончался генеральный директор кемеровского ВостНИИ Юрий Филатов. Фото: Официальный сайт ВостНИИ
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В четверг, 20 февраля, ушел из жизни генеральный директор кемеровского ВостНИИ Юрий Филатов. В научном центре эту информацию подтвердили.

Согласно информации с официального сайта ВостНИИ, Юрий Филатов родился в 1950 году. Окончил Карагандинский политехнический институт. Свой трудовой путь начал в 1978 году на прокопьевской шахте «Красный углекоп» в качестве горного мастера и начальника участка. С 1982 по 1986 год работал в шахтоуправлении имени Калинина в Прокопьевске начальником смены - главным инженером. А в период с 1986 по 1997 год был генеральным директором этого предприятия. С 1997 по 2004 год являлся президентом Промышленной компании «СибLion» (Прокопьевск). С 2004-го по 2011-й работал генеральным директором ЗАО «Шахта «Беловская».

В ВостНИИ Юрий Михайлович пришел в 2011 году - сперва на должность советника генерального директора. В 2013-м был назначен первым заместителем генерального директора. На этой должности он пробыл до ноября 2015 года, пока не возглавил ВостНИИ.

Юрий Филатов имеет звание кандидата технических наук, действительного члена Академии горных наук. Обладатель почетных наград: знака «Шахтерская слава» III степени, знака «Шахтерская слава» II степени, медали «Даниил Московский», медали «За служение Кузбассу», медали «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, медали «XV лет Академии горных наук». В 2019 году ему присвоено звание «Почетный шахтер».

Точные дата и время похорон Юрия Филатова будут известны позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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