Кемеровчанин хотел помочь китайцам и потерял 7 миллионов рублей
Житель Кемерова хотел помочь жителям Китая, где бушует эпидемия коронавируса. Он приобрел медицинские маски на 7 миллионов рублей, однако доставить товар так и не удалось.
Мужчина с китайской фамилией, который является директором одной из фирм, 11 февраля написал на сайте бесплатных объявлений сообщение одному из продавцов медицинских масок. Они заключили между собой контракт, в условиях которого было указано, что маски должны были доставить в Пекин в понедельник, 17 февраля.
Мужчина сразу же перевел все средства двумя частями. Однако товар так и не дошел до пункта назначения. Кемеровчанин пытался связаться с продавцом, однако тот не отвечал на телефонный вызов, рассказывает источник порталу «360».
Сейчас к делу подключились правоохранительные органы. Обо всех подробностях и деталях произошедшего будет сообщено дополнительно.
ИСТОЧНИК KP.RU