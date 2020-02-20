2020-02-20T14:37:55+03:00
Общество

Кемеровчанин хотел помочь китайцам и потерял 7 миллионов рублей

На эти деньги он купил медицинские маски
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Кемеровчанин хотел помочь китайцам и потерял 7 миллионов рублейКемеровчанин хотел помочь китайцам и потерял 7 миллионов рублейФото: Яна ПОПОВА
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Житель Кемерова хотел помочь жителям Китая, где бушует эпидемия коронавируса. Он приобрел медицинские маски на 7 миллионов рублей, однако доставить товар так и не удалось.

Мужчина с китайской фамилией, который является директором одной из фирм, 11 февраля написал на сайте бесплатных объявлений сообщение одному из продавцов медицинских масок. Они заключили между собой контракт, в условиях которого было указано, что маски должны были доставить в Пекин в понедельник, 17 февраля.

Мужчина сразу же перевел все средства двумя частями. Однако товар так и не дошел до пункта назначения. Кемеровчанин пытался связаться с продавцом, однако тот не отвечал на телефонный вызов, рассказывает источник порталу «360».

Сейчас к делу подключились правоохранительные органы. Обо всех подробностях и деталях произошедшего будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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