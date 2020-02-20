Прокопчанин вместо заказанной в интернете приставки получил картон и мыло

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:50:00+03:00

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Житель Прокопьевска решил купить себе в интернете игровую приставку, но вместо долгожданной посылки получил неприятный сюрприз. В коробке оказались картон и мыло.

О том, что стал жертвой мошенников, 34-летний мужчина сразу же сообщил полицейским. Как выяснили стражи порядка, потерпевший заказал приставку через онлайн-магазин. Менеджер предупредила покупателя, что обязательным условием доставки посылки является наличный расчет при получении товара в почтовом отделении. За посылку мужчина заплатил 11 тысяч рублей, однако когда вскрыл ее, то обнаружилось, что внутри только нарезанный картон и мыло. Поняв, что стал жертвой обмана, прокопчанин обратился в полицию.

- Полицейские установили, что абонентский номер «интернет-магазина» зарегистрирован в Москве. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление отправителей посылки, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней составляет пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU